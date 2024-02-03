أجواء حرب لساعتين بـ125 صاروخًا.. القصة الكاملة لليلة "الانتقام الأمريكي" في العراق وسوريا

*أصوات انفجارات ومعلومات متضاربةكانت المعلومات متضاربة، فبينما كانت الأصوات تسمع والصواريخ تسقط في مناطق بادية سوريا والحيدرية في الميادين ودير الزور، كانت وسائل الاعلام الامريكية تتضارب بين نفي ان تكون هذه الضربات أمريكية وبين تأكيد سريع، حيث قالت صحيفة البوليتيكو نقلا عن مسؤول امريكي ان الضربات في سوريا ليست أمريكية، قبل ان تخرج ان بي سي نيوز، برد سريع عن مسؤولين في البنتاغون معلنين بدء عمليات الرد الانتقامي الأمريكي في سوريا.*حصيلة أولية في سورياخلال 40 دقيقة من بدء القصف، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مقتل 6 اشخاص بينهم 3 عراقيين واصابة 4 اخرين جراء القصف في سوريا، مشيرا الى ان الغارات الجوية طالت منطقة الحيدرية ببادية الميادين، ومزار عين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور، فضلا عن منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.وبين المرصد ان الطائرات نفذت 4 جولات من الغارات على مواقع الفصائل المرتبطة بايران، بدير الزور، 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال.*القصف يصل العراقماهي الا دقائق قليلة بعدها، وبدأ أهالي القائم غربي الانبار يسمعون صوت الطائرات الحربية تجوب سماءهم، وبدأت بالفعل عمليات قصف على الحدود الفاصلة بين القائم والبوكمال بداية، قبل ان يطال القصف مقرات تابعة للحشد الشعبي او فصائل مرتبطة به، وماهي الا دقائق بعدها حتى تحولت القائم الى أجواء حرب، فالصواريخ تتطاير في كل مكان منطلقة من المقرات المحترقة والمليئة بالأسلحة.*القيادة المركزية الامريكية تتبنىفي هذا الاثناء، وبعد نحو ساعتين من انطلاق القصف في سوريا، أصدرت القيادة المركزية الامريكية بيانا تبنت فيه العمليات رسميا، مشيرة الى ضرب 85 هدفا في العراق وسوريا، باستخدام اكثر من 125 صاروخا او ذخيرة دقيقة.وأشارت القيادة في بيانها، الى ان الضربات شملت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ ومخازن الطائرات المسيرة، ومرافق سلسلة الإمداد اللوجستية والذخائر للجماعات المسلحة.*بايدن: بدأنا وسنستمربعد ذلك، قال الرئيس الامريكي جو بايدن، ان الضربات الأمريكية بدأت اليوم وستستمر بالأوقات والأماكن التي نختارها"، مشيرا الى انه "لا نسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم ولكن ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا ما يلي: إذا قمت بإيذاء أميركي، فسنرد".*تعليق عراقي حكوميمن جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول ان القصف الامريكي لمدن القائم ستكون نتائجه وخيمة على الامن في العراق والمنطقة، معتبرا ان هذه الضربات تأتي في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة، وتعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه".7 مناطق في العراق وسوريا.. وابلغنا الحكومة العراقيةمن جانبه، قال البيت الأبيض انه ابلغ الحكومة العراقية قبل شن الضربات، مشيرا الى ان الهجمات نُفذت في ثلاث مناطق مختلفة في العراق وأربع مناطق مختلفة في سوريا".وبينما قال البيت الأبيض انه لا يعرف عدد القتلى من المسلحين، اكد ان وزارة الدفاع تقوم بدراسة نتائج الهجوم، لكننا نعتقد أنه كان ناجحا وتم إطلاع الرئيس بايدن والهجمات بدأت اليوم لكنها لم تنته وستستمر".ماذا عن النتائج؟لكن المعلومات الواردة تشير الى انه تم تسجيل قتلى مدنيين بين 2 الى 3، فضلا عن جرح اكثر من 5 اشخاص، فيما يعتقد ان هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة تطاير الصواريخ من المقرات التي تعرضت للقصف على المنازل وبعض شوارع القائم، وتم تسجيل خسائر واحتراق عجلات مدنية بالفعل.حيث ان هذا القصف المكثقف باستخدام 125 صاروخا، لم يؤدِ الى أي نتائج، لان المقرات قد اخليت مسبقا بالفعل ولايتواجد فيها احد، ففي المحصلة لم تتمكن الجولة الأولى حتى من تحقيق نتائج مساوية لحادثة الأردن، حيث تم استخدام 125 صاروخا وقصف 85 موقعا بـ7 مناطق بين العراق وسوريا، الا ان حصيلة الضحايا في العراق وسوريا بلغوا 6 شهداء وقرابة 10 جرحى فقط.