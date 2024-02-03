لواء الطفوف يعلن حصيلة ثقيلة لضحايا القصف الامريكي غرب الانبار

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تزف قيادة عمليات الانبار للحشد ولواء 13 الطفوف 16 شهيدآ و25 جريحا اثر العدوان الامريكي الجبان على قاطع عمليات الانبار للحشد".

وندَّدت الحكومة العراقية، بالهجمات التي نفَّذها البنتاغون ضد مواقع في البلاد، معتبرةً أنَّها تنتهك سيادة العراق، مشيرةً إلى أن هذه الغارات تأتي في وقت يسعى فيه العراق لضمان الاستقرار في المنطقة.