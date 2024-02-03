"فصائل" تستهدف قاعدة حرير في أربيل

السومرية نيوز – أمن



أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان اليوم السبت، أنها استهدفت قاعدة حرير التي تستضيف قوات أميركية في أربيل، في ثاني هجوم ردا على الضربة الانتقامية التي نفذتها القوات الأميركية على عدد من الأهداف في العراق وسوريا.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانها، ان مسلحيها استهدفوا اليوم السبت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد.



وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار لاستهداف من قبل فصائل عراقية، وذلك في أول رد فعل ميداني على الهجوم الأميركي الذي استهدف عددا من الأهداف داخل العراق وفي سوريا.