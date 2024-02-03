حصيلة جديدة من هيئة الحشد للقصف الأمريكي: لا يزال البحث جاريا عن المفقودين

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه "بشكل سافر عدواني يتجدد القصف الأمريكي الغاشم على المقار الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي عبر استهداف جوي طال ليلة أمس مواقع الأبطال المرابطين في قضاء القائم غربي العراق، إذ أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة 36 آخرين، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثامين عدد من المفقودين".وبحسب البيان، توزعت حصيلة الغارات الجوية كالآتي:*المقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء 13 (سبعة شهداء وسبعة جرحى)*مقر الدعم اللوجستي (جريح واحد)*موقع المدفعية (شهيد وأربعة جرحى)*موقع مقاتلة الدروع (ثلاثة شهداء وعشرة جرحى)*موقع كتيبة الدبابات (أربعة جرحى)*موقعان تابعان للواء 45 (11 جريحا)*مستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة (خمسة شهداء).وأضاف البيان، إن الاستهداف الأمريكي انتهاك الصارخ صارخ لسيادة الدولة العراقية وتعد على أجهزته الأمنية الرسمية كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية، لذلك نؤكد بهذه المقام جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه.