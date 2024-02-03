بغداد.. "سونار متطور" يغطي مداخل الكاظمية تحسباً لأي "طارئ"

وقالت مديرية مكافحة المتفجرات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، السبت، انه "نظراً للأهمية الكبيرة التي تتحلى بها مدينة الكاظمية المقدسة، اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على أهمية تعزيز مداخل المدينة بأجهزة حديثة ومتطورة من السونار خدمة للزائرين من كافة المحافظات العراقية".واوعز الوزير، وفق البيان، "الى الجهات المختصة والمعنية في مجال مكافحة المتفجرات في الوزارة ( مديرية مكافحة المتفجرات ) بإجراء اللازم".وأضاف البيان، انه "تنفيذاً لأمر الوزير عملت مديرية مكافحة المتفجرات على تنفيذ الأمر حيث أكد اللواء الحقوقي احمد اسكندر ارسال ونصب منظومات حديثة من اجهزة اختصاصية مع كوادر متخصصة في هذا المجال تعمل على تشغيلها وصيانتها وديمومة عملها على مدار الساعة".وذكر، انه "تم نشر مفارز على كافة القواطع متخصصة بمجال معالجة المتفجرات حال حدوث اي طارئ".