اعتقال صاحب "بي ام دبليو" حاول دهس رجل مرور ببغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "القت القبض على سائق عجلة نوع ( بي ام دبليو) ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهي يقوم بدهس رجل شرطة".وأضافت انه "جاءت عملية إلقاء القبض على هذا المتهم بمتابعة الوزير لمجريات الحادث وذلك خلال ساعات من ارتكابه الجريمة ".ونشرت السومرية نيوز، يوم امس السبت، مقطع الفيديو لصاحب عجلة لم يستجب لمحاولة إيقافه من قبل رجل مرور، وحاول دهسه، قبل ان يفز رجل المرور على "بنيد السيارة" لتفادي محاولة دهسه، ليسير صاحب العجلة بسرعة ولمسافة طويلة حاملا رجل المرور على مقدمة عجلته.