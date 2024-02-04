جميعهم برتبة لواء.. 3 تغييرات تطال مناصب كبيرة في الداخلية

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه تم تنصيب اللواء عمار الشبلي مديرا لمرور رصافة بدلا من اللواء حيدر كمال، فضلا عن تنصيب اللواء محمد الربيعي مديرا عاما لشرطة النجدة، فضلا عن تعيين اللواء عبطان مديرا عاما لدائرة التطوع.