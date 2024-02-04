مسلحون يغتالون شخصاً في ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بقيام مسلحين باغتيال شخص في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا شخصاً قبل قليل بمنطقة حي العسكري بمحافظة ميسان". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.