اعتراف أمريكي بشأن "الاستهداف الأخير": أبلغنا العراقيين بعد وقوعه

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن ابلغت العراقيين بعد وقوع القصف الأخير غربي البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية ‏في تعليق جديد، "لم نخطر العراق بالهجمات الأمريكية لكننا فعلنا ذلك بعد الضربات التي نفذناها".



وأضافت أن "الحكومة العراقية تم إبلاغها مباشرة بعد تنفيذ الهجمات على مواقع في أراضيها".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد صرح للصحفيين يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات.



يشار الى أن غارات جوية أمريكية استهدفت، فجر أول أمس السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.



وفي أول تعليق للحكومة العراقية، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن الضربات الامريكية في مدن القائم والمناطق الحدودية يعد خرقاً للسيادة العراقية.