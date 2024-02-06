قتيل ومصابون أثر خلاف حول أرض في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص أثر خلاف حول أرض جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلافاً نشب على قطعة أرض في منطقة العجيلية جنوبي محافظة صلاح الدين". وأضاف المصدر أن "الخلاف تسبب بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح بينهم اصابات خطرة".