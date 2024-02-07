قصة وفاة المدني الوحيد بين الـ16 شهيدا بضربة القائم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
08:00 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بايدن يتهم ترامب: لا يريد حل أزمة الهجرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-481010-638428879643426669.jpg
قصة وفاة المدني الوحيد بين الـ16 شهيدا بضربة القائم
أمن
2024-02-07 | 02:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,284 مشاهدة
السومرية نيوز - امن
كشفت شبكة الـ"سي ان ان" الأمريكية، اليوم الأربعاء، ملابسات وفاة "المدني الوحيد" بين الشهداء الـ16 الذين قضوا بالضربة الامريكية على مواقع تابعة للحشد الشعبي في القائم وعكاشات.
وقالت الشبكة ان المدني والذي عبد الرحمن خالد يبلغ من العمر 20 عاما فقط وهو طالب جامعة، فيما نقلت عن شقيقه الأكبر ان اسرته تحمل الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية وفاته، حيث انه قتل بتطاير صاروخ من مقرات الحشد التي تم قصفها.
وقالت الشبكة انه قُتل عبد الرحمن خالد، 20 عاماً، في بلدة القائم على الحدود العراقية السورية، فيما تعتقد العائلة أنه انفجار ثانوي بعد أن أصابت الضربات ثلاثة منازل تستخدمها الفصائل لتخزين الأسلحة.
وقال شقيقه الأكبر، أنمار خالد، إن العائلة "سمعت وشعرت" بالغارات الجوية بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأن "حريقاً هائلاً اندلع".
ويقول إنه خلال الساعات الأربع التالية، بدأت الصواريخ من مخزن الأسلحة في التطاير باستمرار، يمينًا ويسارًا وأصابت عدة منازل في مجمعهم السكني المعروف باسم "السكك".
وأشار أنمار إلى انه "عندما بدأنا جميعاً نسمع المزيد من الانفجارات، قرر عبد الرحمن الخروج والاطمئنان على والدنا، الذي كان وحيداً في منزله"، مبينا ان الجيران رأوا أحد الصواريخ الطائشة يضرب سيارة بجوار عبد الرحمن. وبعد ذلك، عثروا على جثته مقطعة إلى قطع.
وقال أنمار عبر الهاتف من القائم: "لقد قُتل أخي على الفور، أمي لا تعرف كيف رأينا جثته، ولا نستطيع أن نخبرها بالتفاصيل، إنها محطمة وتظل تعتقد أنه سيعود".
ووصف شقيقه بأنه "فرد العائلة المدلل"، وهو يبكي، وأضاف: "لقد اعتنينا به ولم نتركه يحتاج إلى أي شيء، كان يتمتع بشعبية كبيرة وكان يحب دائمًا مساعدة وخدمة الآخرين"، قال أنمار: "أفتقده كثيراً، ولا أستطيع أن أصدق أنه غادر هذا العالم بالفعل".
ووفقا للحكومة العراقية، فإن عبد الرحمن هو واحد من 16 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على 85 هدفا في سبعة مواقع في العراق وسوريا الأسبوع الماضي، ومن بين هؤلاء الستة عشر، كان عبد الرحمن هو المدني الوحيد، وفقًا للسلطات المحلية في محافظة الأنبار، بما في ذلك مسؤولان أمنيان واثنين من رؤساء البلديات المحليين، وأصيب 25 آخرون، من بينهم أم وابنتها في القائم.
أنمار، مساعد طبي في مستشفى القائم العام وأب لطفلين، يعيش على بعد حوالي 500 متر (1640 قدم) من موقع الغارات. ويعيش والداه في منزل آخر على مسافة مماثلة، كما يعيش شقيقه.
وقال لشبكة CNN إنه يريد أن يعرف لماذا لم يكن هناك تحذير من الولايات المتحدة ربما أنقذ المدنيين مثل شقيقه - الذي كان يدرس في مدرسة القائم الإعدادية الثانوية بعد الحرب على داعش، وأغلقت المدارس في المنطقة لسنوات وأخرت تعليمه".
وتابع: "إذا كانت الإدارة الأمريكية تعلم بوجود مستودعات أسلحة هناك، فلماذا لم يحذروا سكان المنطقة؟ وقال أنمار: "على الأقل أسقطوا منشورات قبل الهجوم حتى يكون لدينا ما يكفي من الوقت لمغادرة منازلنا أو على الأقل لإبلاغ الأمن المحلي".
وأعربت المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها عبد الرحمن عن "خالص تعازيها وتعاطفها" مع الأسرة في منشور على صفحة المدرسة على فيسبوك يوم الأحد.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنها لا تزال تقيم التقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس بغداد ينتخب محافظاً جديداً
سياسة
39.81%
12:54 | 2024-02-05
مجلس بغداد ينتخب محافظاً جديداً
12:54 | 2024-02-05
مجلس محافظة بغداد يختار رئيساً له
محليات
20.81%
12:30 | 2024-02-05
مجلس محافظة بغداد يختار رئيساً له
12:30 | 2024-02-05
بلاسخارت تودع العراق بكلمة "رومانسية".. هل المغادرة مرتبطة بـ"فضيحة المقاولين"؟
سياسة
19.85%
00:30 | 2024-02-07
بلاسخارت تودع العراق بكلمة "رومانسية".. هل المغادرة مرتبطة بـ"فضيحة المقاولين"؟
00:30 | 2024-02-07
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
19.53%
10:58 | 2024-02-05
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
10:58 | 2024-02-05
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الأزرملي في بغداد - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-07
ناس وناس
سوق الأزرملي في بغداد - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-06
Morning Live
مسيرة الولاء .... كرم وسخاء العراقيين يذهل العالم - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-06
Morning Live
مسيرة الولاء .... كرم وسخاء العراقيين يذهل العالم - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-06
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الأزرملي في بغداد - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-07
ناس وناس
سوق الأزرملي في بغداد - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-06
Morning Live
مسيرة الولاء .... كرم وسخاء العراقيين يذهل العالم - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-06
Morning Live
مسيرة الولاء .... كرم وسخاء العراقيين يذهل العالم - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-06
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
لقطات
بسبب كبر سني طلعوني من المدرسة بدون حقوق | ناس وناس
17:00 | 2024-02-03
لقطات
بسبب كبر سني طلعوني من المدرسة بدون حقوق | ناس وناس
17:00 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما سبب خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا؟
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.