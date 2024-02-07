اعتقال ضابط بتهمة الاعتداء على سيدة داخل دارها في الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال ضابط في الأنبار بعد الاعتداء على احدى المشتكيات داخل دارها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على ضابط برتبة عقيد منسوب الى مدير استخبارات وارهاب الانبار بتهمة الدخول والاعتداء على احد المشتكيات داخل منزلها ضمن منطقة الزراعة في الانبار".