مقتل طبيب اطفال على يد مسلحين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اقدم مسلحون مجهولون على اطلاق النار على طبيب أطفال يعمل في مستشفى حماية الطفل في مدينة الطب ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف، الحادث وقع في شارع المغرب شرقي العاصمة بغداد".وأشار المصدر الى ان "قوات الامن قامت بنشر دوريات وتمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي الجريمة وجاري البحث عن بقية العصابة".