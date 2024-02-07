القبض على قاتل "طبيب الأطفال" في بغداد.. نقابة الأطباء تكشف تطورات الحادثة

وقالت النقابة في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، إن "نقيب أطباء العراق عقيل شاكر محمود، ذهب برفقة رئيس فرع بغداد مصطفى باسم السعدي ووكيل وزير الصحة خميس السعد ومدير عام دائرة التفتيش صباح نوري ومدير عام دائرة مدينة الطب حسن التميمي، إلى مستشفى المؤيد لمرافقة الطبيب المغدور إلى دائرة الطب العدلي".وأوضحت الأدلة الجنائية، وفق الوثيقة، أن "الحادث اغتيال واضح جداً، وتم التواصل مع مكتب وزير الداخلية وأكد القاء القبض على القاتل وهو الان في التوقيف.وتابعت، "نقيب الأطباء هاتف وزير الداخلية وطلب منه أن يجرى التحقيق من قبل قائد شرطه الرصافة شخصياً واعلامنا نتائج التحقيق".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر أمنى، بمقتل طبيب أطفال على يد مسلحين شرقي بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النار على طبيب أطفال يعمل في مستشفى حماية الطفل في مدينة الطب ما أدى الى مقتله في الحال"، مبيناً أن "الحادث وقع في شارع المغرب شرقي العاصمة".وأشار المصدر الى ان "قوات الامن قامت بنشر دوريات وتمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي الجريمة وجاري البحث عن بقية العصابة".