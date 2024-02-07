دوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بدوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته سمع، مساء اليوم، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "دوريات النجدة وصلت الى المكان لمعرفة طبيعة الانفجار"، مرجحاً "تعرض مركبة تحمل شخصين الى قصف جوي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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