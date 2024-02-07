أول تعليق حكومي على انفجار شرقي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأربعاء، عن بدء التحقيق باستهداف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، "شرع فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعة ٢١٣٥ هذا اليوم ٧ شباط ٢٠٢٤".

وأضاف البيان "وقد ادى هذا الاستهداف إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها"، مضيفاً "وما زال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره".

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، مساء الأربعاء، بدوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد.