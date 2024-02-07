الحشد الشعبي ينعى القيادي أبو باقر الساعدي

نعت هيئة الحشد الشعبي، مساء الأربعاء، القيادي أبو باقر الساعدي، في إشارة الى حادث استهداف سيارة شرقي بغداد.

ونشرت مديرية إعلام الحشد صورة الساعدي معلقة عليها بالقول "الشهيد المجاهد القائد أبو باقر الساعدي، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، مساء الأربعاء، بدوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأربعاء، عن بدء التحقيق باستهداف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد، مؤكدة أن هذا الاستهداف ادى إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها.