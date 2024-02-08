تركيا تحيّد قيادياً بارزاً في "بي كي كي" شمالي العراق.. من هو "يونس دمير"؟

وبحسب "وكالة الأناضول" التركية، فان الاستخبارات التركية كانت قد أدرجت على قائمة أهدافها "دمير" الذي يحمل الاسم الحركي شيفان غَوَر، ودمير عضو فيما يسمى مجلس تنظيم "بي كي كي/ هي بي غي"، وهو مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين في تركيا والنشرة الحمراء للإنتربول.وكانت القيادة العليا لتنظيم "بي كي كي" كلفت دمير خصيصا لمواجهة عملية "المخلب – القفل"، وفقا للوكالة التي زعمت ان دمير يقوم بتدريب مجموعة تعتزم تنفيذ هجمات على القوات المسلحة التركية في منطقة "المحلب - القفل"، وأنه مسؤول شخصيا عن تخطيط وإدارة الأعمال التي تم تنفيذها ضد القوات التركية في العراق.وعملية "المخلب ـ القفل" أطلقتها تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022 ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.وأضافت الوكالة ان الاستخبارات التركية حددت موقع دمير الذي كان يتواجد في منطقة غارا بالعراق، وجرى تحييد دمير والعناصر الذين كانوا معه باستهداف مباشر، بعد أن تم رصدهم أثناء وضعهم اللمسات الأخيرة لتنفيذ عمل هجومي ضد الجنود الأتراك في منطقة عملية "المخلب - القفل"، وفق قولها.وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.