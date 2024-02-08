بحوزتهم 26 قطعة اثرية.. الإطاحة بشبكة مختصة بتهريب الآثار في بابل

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات والأمن في محافظة بابل، من تنفيذ كمين محكم أطاحت من خلاله بشبكة إجرامية مكونة من ستة متهمين، مختصة بتهريب الآثار والمتاجرة بها، وضبطت بحوزتها مخطوطة نادرة و (٢٥) قطعة أثرية مختلفة الاحجام".وأشارت الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات أصولياً الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية".