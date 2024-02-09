اكثر من بريطانيا والهند والصين!.. العراق ضمن الثلث الأعلى في العالم بالانفاق العسكري

وتتبعت السومرية نيوز، البلدان بحسب نسبة الانفاق العسكري، ووجدت ان بيانات "كتاب العالم" الذي تعده المخابرات المركزية الامريكية CIA، يوفر بيانات عن ذلك، ويظهر أن العراق يأتي في المرتبة الـ54 عالميًا من بين 166 دولة، بنسبة الانفاق العسكري والذي بلغ 2.1% من اجمالي الناتج المحلي للبلد.ويجعل هذا التصنيف العراق ضمن الثلث الأعلى بين قائمة البلدان بالانفاق العسكري، وعلى سبيل المثال جاءت اقوى دولة في العالم الولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة بالمرتبة 21 عالميًا بنسبة انفاق تبلغ 3.5% من اجمالي الناتج المحلي تخصصه سنويا للانفاق العسكرية.وجاء العراق متقدما على بريطانيا التي جاءت في المرتبة 57 عالميًا أي بعد العراق بـ3 مراتب، فيما جاءت الهند بالمرتبة 59، والصين بالمرتبة 89 وبنسبة انفاق عسكري بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.وعربيا، جاءت الجزائر أولا على الصعيد العربي وبالمرتبة الثانية عالميًا بعد ارتيريا، حيث تنفق ارتيريا 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الأغراض العسكرية، وتنفق الجزائر 9% من الناتج المحلي الإجمالي على الأغراض العسكرية.وبعد الجزائر، جاءت سوريا ثانيا عربيا والثالثة عالميًا، والسعودية الثالثة عربيا والخامسة عالميًا، وسلطنة عمان الخامسة عربيا والسادسة عالميًا، وقطر السادسة عربيا والثامنة عالميًا، بعدها الأردن السابعة عربيا والتاسعة عالميًا، ومن ثم المغرب الثامنة عربيا، والعاشرة عالميًا.ويتضح ان الدول العربية تسيطر وتهيمن من المراتب العشرة الأولى بنسبة تخصيص الانفاق العسكري من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حيث جاءت 7 دول عربية ضمن البلدان العشرة الأولى بنسبة الانفاق العسكري.