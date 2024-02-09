تفاصيل احباط محاولة تهريب أحد أهم الكتب الأثرية "الثمينة" (فيديو)

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا احبطت محاولة تهريب أحد أهم الكتب الأثرية الثمينة الذي يقدر قيمته نحو مليون دولار ويلقي القبض على أفراد شبكة التهريب".وأضاف ان "العملية تمت بالتنسيق بين مديريتي أمن البصرة وبغداد".ادناه فيديو من اعترافات المتهمين الرئيسيين في الشبكة