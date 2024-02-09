مصرع شخص واصابة اخر اثر مشاجرة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لقي شخص مصرعه وأصيب اخر بجروح خطيرة اثر مشاجرة في منطقة الحيانية وسط البصرة".وأضاف ان "الوفاة كانت نتيجة تعرضه لطعنة بسكين في منطقة الرقبة"، موضحا ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".