خسائر مليونية.. "هجوم" يعطل كابينات الانترنت شرقي بغداد

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عصابات إرهابية شنت هجمة جديدة طالت البنية التحتية للكابل الضوئي في مدينة الصدر فجر اليوم الثلاثاء، ما تسبب بتعطيل مجموعة من الكابينات وحرمان العوائل في المدينة من خدمة الإنترنت وإلحاق خسائر مالية تقدر بمئات الملايين".وطالبت الشركة، الجهات الأمنية "بأخذ دورها في حماية البنية التحتية للكابل الضوئي، لأنها ملك عام وعائديتها لوزارة الاتصالات، ويجب أن تخضع لحماية مشددة".وبينت، أن "هذا الاستهداف الإرهابي هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، مما يشير إلى وجود عمليات إرهابية ممنهجة، وجهات تهدف إلى ضرب عجلة الاقتصاد في العراق وإيقاف مسيرة التحول الرقمي التي ترعاها الحكومة العراقية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني".وتعهدت إيرثلنك، لمشتركيها "بإصلاح جميع الأضرار خلال مدة قياسية قصيرة للحفاظ على استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها بالرغم من كل التحديات الإرهابية".