طيران أمريكي مسير يجوب سماء كربلاء (صور وفيديو)

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه "تم رصد حركة طائرتين مسيرتين فوق سماء محافظة كربلاء".وبين، أن ذلك "يأتي بالتزامن مع قيام ممثلية كتائب حزب الله في كربلاء بإقامة مجلس عزاء على روح الشهيد وسام الساعدي (أبو باقر) بين الحرمين".