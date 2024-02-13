وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بجهد استخباري نوعي شمل عمليات رصد و تعقب تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في (مركزية الدولة الإسلامية) بعد دخوله الى العراق بوثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الارهابي في البلاد".وأضاف، أن "الجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات داعش وإفشال مخططاتها الارهابية لينعم عراقنا بالأمن والاستقرار".