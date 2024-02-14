واسط .. الشرطة تحصي الاسلحة غير المرخصة المضبوطة والمواطنون يشيدون

احصت قيادة شرطة محافظة واسط عدد الاسلحة غير المرخصة التي ضبطت خلال الفترة الماضية فيما اشاد المواطنون بهذه العمليات وعدوها خطوة بالاتجاه الصحيح.

هل ستحدُ هذه الخطوة من إستخدام السلاح بشكلٍ عشوائي؟ رأي المواطنين في هذا التقرير من السومرية.