انباء عن الإطاحة بشقيق وزير الصناعة الحالي بتهمة المخدرات

عاجل ..
القاء القبض على المتهم ( علي بتال نجم الجغيفي ) شقيق وزير الصناعة الحالي خالد بتال الجغيفي بتهمة تعاطي المخدرات في مدينة حديثة حيث تم القبض عليه متلبسا ومعه أنبوبه كرستال وحبوب مخدرة . pic.twitter.com/6AKLIkWPi3
— Azhar Al-Jumaili (@AzharJumaili) February 15, 2024
عاجل ..
القاء القبض على المتهم ( علي بتال نجم الجغيفي ) شقيق وزير الصناعة الحالي خالد بتال الجغيفي بتهمة تعاطي المخدرات في مدينة حديثة حيث تم القبض عليه متلبسا ومعه أنبوبه كرستال وحبوب مخدرة . pic.twitter.com/6AKLIkWPi3
القاء القبض على (علي بتال نجم) شقيق وزير الصناعة التابع لمحمد الحلبوسي متلبساً يتعاطى المخدرات وبحوزته أنبوبه كرستال وحبوب مخدرة pic.twitter.com/FiH3rDNJ6i
— حيدر (@Hydikm) February 15, 2024
القاء القبض على (علي بتال نجم) شقيق وزير الصناعة التابع لمحمد الحلبوسي متلبساً يتعاطى المخدرات وبحوزته أنبوبه كرستال وحبوب مخدرة pic.twitter.com/FiH3rDNJ6i