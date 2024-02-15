انباء عن الإطاحة بشقيق وزير الصناعة الحالي بتهمة المخدرات

السومرية نيوز – أمن



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الخميس 15 شباط/فبراير 2025، خبراً مفاده القاء القبض على المتهم "علي بتال نجم الجغيفي" شقيق وزير الصناعة الحالي خالد بتال الجغيفي بتهمة تعاطي المخدرات، دون تأكيد رسمي.



وذكرت ان قوة أمنية القت القبض على المتهم (علي بتال نجم الجغيفي) شقيق وزير الصناعة الحالي خالد بتال الجغيفي، بتهمة تعاطي المخدرات حيث تم القبض عليه متلبسا ومعه أنبوبه كرستال وحبوب مخدرة.

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القاء القبض على المتهم ( علي بتال نجم الجغيفي ) شقيق وزير الصناعة الحالي خالد بتال الجغيفي بتهمة تعاطي المخدرات في مدينة حديثة حيث تم القبض عليه متلبسا ومعه أنبوبه كرستال وحبوب مخدرة . pic.twitter.com/6AKLIkWPi3 — Azhar Al-Jumaili (@AzharJumaili) February 15, 2024



ولغاية الان، لم تصدر الجهات الأمنية المختصة، توضيحا أو بياناً حول هذه الانباء التي خرجت اليوم الخميس. ولغاية الان، لم تصدر الجهات الأمنية المختصة، توضيحا أو بياناً حول هذه الانباء التي خرجت اليوم الخميس.