الحالة الثانية خلال اسبوعين.. عجلة "تسحل" رجل مرور هربًا من الغرامة ببغداد

السومرية نيوز - امن



تسبب سائق عجلة خصوصي في العاصمة بغداد، برمي رجل مرور عدة أمتار وكاد أن يودي بحياته، خلال محاولة العجل الهرب من "تغريمه" بسبب عمله سائق تكسي، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، محاولة سائق عجلة خصوصي الهرب من رجل المرور في احدى تقاطعات بغداد، خلال قيام رجل المرور بطلب أوراقه لغرض تغريمه، بسبب عمله سائق تكسي بعجلته الخصوصي.



وتسبب هرب العجلة بسحب رجل المرور ورميه عدة أمتار وسط الشارع ماكاد يودي بحياة رجل المرور، ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه بعد حادث مشابه قبل أسبوعين من الان.