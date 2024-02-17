بينهم "تيك توكر".. اعتقال 4 متهمين بالاختطاف والاعتداء على قاصر في أربيل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بامر من قاضي تحقيق اسايش اربيل القينا القبض على اربعة متهمين بأسماء (ر،ص،ص)،(ر ، ج ،ح)،(ل، أ ، ح) ،(د ،ه ، ح)بتهمة خطف بنت قاصر بعمر (١٦) سنة واحتجازها في شقة لبضعة ايام والاعتداء عليها و اغتصابها".واشارت الى ان "أحد المتهمين كان قد صدر بحقه امر القاء القبض بتهمة إطلاق النار بسلاح غير مرخص، وكذلك أحد من المتهمين من الشخصيات المعروفة على شبكة الاجتماعية (تيك توك)".