امرأة تقتحم مقهى وتطلق النار شمالي بابل

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بقيام امرأة باطلاق نار داخل مقهى في المسيب شمالي محافظة بابل.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة اقتحمت، مساء اليوم، احد المقاهي في المسيب بحثا عن زوجها وقامت باطلاق النار عشوائيا من مسدس داخل المقهى".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار لم يصيب المتواجدين داخل المقهى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.