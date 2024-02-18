مقتل 4 اشخاص بثأر عشائري في كربلاء

السومرية نيوز-امن



افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل اربعة أشخاص في منطقة الشبانات بمحافظة كربلاء بثأر عشائري.





وقال المصدر للسومرية نيوز، ان أشخاصا مسلحين يستقلون عجلة فتحوا النار على 4 اشخاص ولاذوا بالفرار في منطقة الشبانات في محافظة كربلاء.



وأكد المصدر ان الحادثة جاءت بسبب ثأر عشائري بينهم.

