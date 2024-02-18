مجهولون يغتالون مقربين من هادي العامري في بغداد (صورة)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باغتيال شخصين مقربين من زعيم منظمة بدر هادي العامري، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على تنفيذ عملية اغتيال بحق شخصين يستقلان عجلة نوع "جكسارة" في منطقة الراشدية بالعاصمة بغداد".



وبين، أن "أحدهم من المقربين جداً لزعيم منظمة بدر هادي العامري"، لافتاً إلى أن "الجناة كانوا يستقلون دراجة نارية ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية".