الحكومة تتوعد بإزالة "متجاوزي دجلة" لو كلفها مليارات: نعرف من حفزهم

وقال الزبيدي إنَّ "اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي مع مدراء عامين في التسجيل العقاري بوزارة العدل والهيئة العامة للمساحة في وزارة الموارد المائية وبلديتي الدورة والرشيد وزراعة بغداد لتحديد ضفاف نهر دجلة وإزالة التجاوزات ضمن الحدود الإدارية للعاصمة"، بحسبما نقلت صحيفة الصباح الحكومية.وأشار إلى أنَّ "المتجاوزين تسبّبوا بإرباك في بعض المناطق ومنها البوعيثة، فضلاً عن وجودهم في مواجهة الموجة الفيضانية"، مؤكداً أنَّ "التجاوزات تسببت بتلف في المناطق الرخوة التي كانت واسعة وأصبحت مؤخراً ضيقة".وبيّن الزبيدي أنَّ "المتجاوزين تسببوا بتراكم الأنقاض على ضفاف الأنهار والتجاوز على حصة المواطنين، وتشويه منظرها بدلاً من أن تكون جميلة ومكاناً لراحة واستجمام المواطن مثل ما موجود في كورنيش أبو نواس، الأعظمية والكاظمية".ولفت إلى أنَّ "من حفّز هؤلاء المتجاوزين على تشييد منازلهم ومشاريعهم على تلك الأراضي معروف وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية"، منوهاً بأنَّ "حملة لإزالة التجاوزات ستجري حتى لو كلفت تلك المشاريع المليارات، إذ إنَّ الهدف الأول والأخير إعادة الجمال لهذه المناطق بدلاً من جعلها عبارة عن تشوهات بصرية."