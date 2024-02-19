قاتل مدير دايو.. انباء عن هروب "الشايع" أخطر المطلوبين في البصرة بعد عام من اعتقاله

وقال المصدر، للسومرية نيوز، ان الشايع هرب من موقع احتجازه برفقة ضابط، دون ذكر المزيد من التفاصيل".وتم اعتقال الشايع قبل عام من الان في شباط 2023، من قبل جهاز الامن الوطني، بتهمة قتل مدير شركة دايو الكورية، فضلا عن ممارسته عمليات ابتزاز والاستحواذ على عقود عمل في مشروع ميناء الفاو وصاحب شركة الدويب.وذكر جهاز الامن الوطني حينها، في بيان أن "شايع هو أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق والمدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و الارهاب".