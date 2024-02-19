قتل 3 أشخاص بعد شجار على "تنظيف" مجاري في بغداد (فيديو)

وقال شهود عيان في حديث لمراسل الـسومرية إن القصة بدأت في إحدى مناطق "التجاوز" ضمن منطقة الرستمية جنوب شرقي بغداد، عندما قام أحد الشباب بتنظيف المجاري التي تمر أمام الدور وحدث شجار مع جاره الذي يعمل في إحدى الجهات الأمنية، وبعد ذلك تطور الشجار الى قيام المنتسب الأمني بإخراج بندقيته واطلاق النار على هذا الشاب إضافة الى إثنين من أقربائه.وأضاف الشهود، أن الجاني فر هاربا بدراجة نارية أمام انظار دورية للشرطة، مطالبين وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة بضرورة اعتقال الجاني واخذ القصاص منه ليكون عبرة لمن يستهين بدماء الأبرياء.