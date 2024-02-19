الديوانية.. مجهولون يحرقون عجلات مدرسين بعد نتائج "نصف السنة"

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإقدام مجهولين على حرق عجلات مدرسين في محافظة الديوانية؛ بعد إعلان نتائج نصف السنة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة اشخاص مجهولين أقدموا على حرق سيارات مدرسي ثانوية السبطين بمنطقة الزهراء بقضاء السدير جنوبي محافظة الديوانية".



وبين، أن "ذلك جاء بعد توزيع نتائج امتحانات نصف السنة".