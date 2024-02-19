وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم الإثنين، الجلسة الثالثة لعام ٢٠٢٤، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وناقش المجلس "موضوع (إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتحليل بيانات الهجمات الإرهابية والمسلحة ومختلف الحوادث التي لها تأثير على الأمن القومي)، والمقدمة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا، حيث أوصى المجلس بالتنسيق بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارات والأجهزة الأمنية، للاستفادة من المنصة وتطويرها".وشهدت الجلسة أيضا، "عرض ومناقشة مشروع (مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية)، حيث تم إقرارها مع الأخذ بالملاحظات والتعديلات التي تم طرحها خلال الجلسة".