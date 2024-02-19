بغداد.. الإطاحة بمتهم قتل 3 اشخاص في الرستمية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "القت القبض على متهما بعد ان قتل ثلاثة اشخاص بدم بارد في منطقة الرستمية".واكد قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان الحسناوي، بحسب البيان، ان "وزارة الداخلية ساهرة على مدى اربعة وعشرين ساعة من اجل سلامة المواطن".وأشار البيان الى ان "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة الرصافة حيث تم القبض وايداعه خلف القضبان".