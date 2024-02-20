ضبط 36 كيلو من الكرستال والكبتاغون واعتقال 8 متهمين في 3 محافظات

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية والجهد الاستخباري والأمني تمكنت من الاطاحة بشبكة تضم ثلاث متهمين بينهم امرأتين يتاجرون بمادة الكرستال المخدرة في منطقة السريدات شرق العاصمة بغداد.وأضافت انه "تم تطويق المكان ومحاصرة المتهمين الذين حاولوا مواجهة القوة المنفذة بإطلاق النار، وتم الرد على مصدر اطلاق النار وإحكام القبضة عليهم ليقعوا بالجرم المشهود"، مبينة انه "ضبط بحوزتهم (10 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة، مسدس عدد 2، عجلة نوع تاهو، ميزان الكتروني) وتم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص اصولياً".وفي حادث منفصل، كشفت الخلية عن ضبط مديرية المخدرات 25 كيلوغرام كبتاجون واسلحة متنوعة بحوزة متهمين اثنين في محافظة الأنبار، فضلا عن ضبط كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة في ميسان والقاء القبض على 3 متهمين".