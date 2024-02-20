وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في ضوء المتابعة المستمرة وعمليات الرصد لتحركات فلول داعش الإرهابي تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بنشر فيديوهات تحريضية تهدف إلى محاولة التأثير على الاستقرار الأمني، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وتكثيف الجهد الاستخباري وأخذ الموافقات القضائية التي افضت إلى الإطاحة بهما بعد (٢٤) ساعة من نشرهما الفيديوهات".وأشار إلى انهما "اعترفا بإنتمائهما للتنظيم الإرهابي وغايتهما من نشر هذه الفيديوهات لغرض زعزعة الإستقرار الأمني وبث الخوف في نفوس الأهالي وإرباك عمل الأجهزة الأمنية".كما تمكنت مفارزنا في محافظات (بغداد، وصلاح الدين، ونينوى، والأنبار، والبصرة، وديالى)، وفق البيان، "من إلقاء القبض على (٢٠) إرهابياً مطلوباً وفق المادة (٤/١ إرهاب) خلال الشهرين الماضيين، بعدما قاموا بعمليات إرهابية إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض مناطق البلاد".وأكد الجهاز "احالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".