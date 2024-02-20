استهداف مكتب تابع للحشد في بابل

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باستهداف مكتب تابع للحشد الشعبي في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مبنى مكتب هيئة الحشد في بابل تعرض للاستهداف بصاروخ RBG من قبل مجهولين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت بابل، أول أمس الاثنين، مقتل "ناشط ومدون" من اتباع التيار الصدري بعد اختطافه في المحافظة.