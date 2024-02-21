السومرية نيوز – أمن



أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2023، القبض على قاتل البلوگر سلام مسافر "متحول جنسياً" الملقب بـ"سمسم" بالقرب من فلكة الجدارية.







المتهم الذي يعمل سائق أجرة يستقل عجلة نوع سايبا كان قد اعترف بارتكابه الحادث بسبب خلاف حدث بينه وبين المجنى عليه الذي أمتنع عن تسديد مبلغ الأجرة الذي تم الاتفاق عليه والذي طلب ايصاله من منطقة حي العروبة إلى منطقة حولي الجامعة، فقام المتهم أثر ذلك بطعنه بواسطة سكين، وفقا لقائد الشرطة.



وأكد اللواء نجاح محمود سلطان انه تم تصديق اقواله قضائيا تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل". قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حال مقتل البلوكر الملقب (سمسم) بالقرب من فلكة الجدارية تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل عال المستوى لمتابعة الموضوع، بإشرافنا شخصيا ومتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام العميد حسين رشاد وجهود مدير قسم الأسرة العميد عدنان خلف، فضلا عن سرية سوات وعدد أخر من الضباط والمنتسبين، ونتيجة لتوفر المعلومات وبعد عملية دقيقة تم القبض على المتهم".المتهم الذي يعمل سائق أجرة يستقل عجلة نوع سايبا كان قد اعترف بارتكابه الحادث بسبب خلاف حدث بينه وبين المجنى عليه الذي أمتنع عن تسديد مبلغ الأجرة الذي تم الاتفاق عليه والذي طلب ايصاله من منطقة حي العروبة إلى منطقة حولي الجامعة، فقام المتهم أثر ذلك بطعنه بواسطة سكين، وفقا لقائد الشرطة.وأكد اللواء نجاح محمود سلطان انه تم تصديق اقواله قضائيا تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".







وتعرض الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوگر "متحول جنسياً" الذي يدعى "سمسم"، يوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، لطعنات بالسكين في منطقة البطن بمحافظة الديوانية، ما أدت الى وفاته.



مراسل السومرية، ذكر ان "بلوگر يدعى (سمسم) وهو "متحول جنسياً" عمره 28 عاما قتل على يد مجهول بعدة طعنات سكين حادة في منطقة البطن قرب الفلكة الجدارية وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة".



كما ان "سمسم" أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيما ان القاتل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، ونقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، بحسب المراسل. مراسل السومرية، ذكر ان "بلوگر يدعى (سمسم) وهو "متحول جنسياً" عمره 28 عاما قتل على يد مجهول بعدة طعنات سكين حادة في منطقة البطن قرب الفلكة الجدارية وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة".كما ان "سمسم" أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيما ان القاتل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، ونقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، بحسب المراسل.