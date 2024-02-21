ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والإطاحة بتجارها في محافظتين

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يواصل تنفيذ عملياته النوعية لملاحقة تجار الأسلحة غير المرخصة، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد متابعة مستمرة ألقت مفارز جهازنا في بغداد القبض على (٥) متهمين متورطين بتجارة وحيازة الأسلحة، وقد ضُبط بحوزتهم (٢٧)سلاحاً نوع بيكيسي و (٢٤) سلاحاً نوع جيسي و (١٢٣) مسدساً و(٣٫٣٨٠) إطلاقة و (٨٢) قنبلة (رمانة هجومية) وعدداً آخراً من الأعتدة ومخازنها وحشوات القاذفات وركائز صواريخ وقنابل دخانية كانوا يرومون المتاجرة بها".وفي عمليتين منفصلتين نفذتها مفارز الجهاز في محافظة القادسية، وفق البيان، "تم القبض على مُتهمَين إثنين بحيازة وتجارة الأسلحة غير المرخصة وبحوزتهما عدد كبير من الأسلحة والأعتدة مختلفة الأنواع والتي شملت رمانات هجومية ودفاعية عدد (١٢) وأسلحة بنادق عدد (٩) وإطلاقات نارية ومخازن أعتدة عدد (٣٫٧٢٦)".وأشار إلى أن "العمليات نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٢٤/أولاً) من قانون الأسلحة"، مؤكداً "ضبط المتهمين جميعاً بالجرم المشهود وبعد مواجهتهم بالأدلة والمضبوطات اعترفوا صراحة بتورطهم وقيامهم بالتجارة والترويج خلافاً للقانون وبما يهدد الأمن المجتمعي، مشيراً إلى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".