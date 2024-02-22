شخصان يغتصبان طفلاً بعمر 6 سنوات في بابل.. إليك مصير المتهمين (صورة)

السومرية نيوز – امن



أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس 22 شباط/فبراير 2023، القبض على مغتصبي طفل ذو الست سنوات في المحافظة.







وأضاف البيان ان "العملية تمت بعد جهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطة القضائية، وتحديد مكان المتهمين والقبض عليهم، وسيأخذ القضاء مجراه لينال المجرمان جزاءهما العادل". القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في عملية نوعية أشرف عليها شخصياً قائد شرطة بابل، العميد علي كامل الحسناوي، تمكن فريق عمل من مدير قسم مكافحة الاجرام وشعبة مكافحة إجرام ناحية ابي غرق ومركز شرطة الناحية وشرطة الأحداث من القبض على متهمين اغتصابا طفل ذو الست سنوات في ناحية ابي غرق".وأضاف البيان ان "العملية تمت بعد جهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطة القضائية، وتحديد مكان المتهمين والقبض عليهم، وسيأخذ القضاء مجراه لينال المجرمان جزاءهما العادل".

وعبر مئات الناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم لهذا الحادث، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.



وازدادت ظاهرة "اغتصاب الأطفال"، مؤخرًا في العراق، على الرغم من الإجراءات والملاحقات التي تعلن سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية، إلا أنها مستمرة في الانتشار، وكان آخرها في بغداد والبصرة والانبار.