تعرض موكب أحد النواب لهجوم مسلح في الجادرية وسط بغداد

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني في محافظة بغداد، اليوم الخميس، بتعرض موكب نيابي لأحد أعضاء مجلس النواب لإطلاق نار في حي الجادرية وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية فتحوا النار من أسلحتهم الرشاشة على موكب النائب باقر الساعدي أثناء مروره بفلكة الحسنين بمنطقة الجادرية وسط بغداد".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، فيما شنت القوات الأمنية حملة بحث عنهم وتقديمهم للعدالة".