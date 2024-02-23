خلال يوم واحد احباط محاولة ثانية لتهريب المخدرات في البصرة

وقلت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، وللمرة الثانية خلال هذا اليوم، احبطت مفارز الفوج الرابع في لواء حدود السواحل محاولة إدخال (12) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة".وأضافت: "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".