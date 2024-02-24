مشاجرة تنتهي بمقتل "مستطرق" واصابة 3 اخرين شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة مع صاحب محل بخصوص جباية اموال العقار ادت الى وفاة شخص صاحب "چمبر" واصابة 3 اخرين برمي عشوائي في بغداد الجديدة شرقي العاصمة"، مشيرا الى ان "الشخص المقتول ليس له أي علاقة بالخلاف".وأضاف، ان "صاحب المحل أصيب بطلق ناري وتم نقله الى المستشفى"، مبينا ان " قوة امنية من شرطة الرصافة القت القبض على أحد الجناة الان".