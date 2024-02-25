كأنه فيلم أكشن.. مواجهة مسلحة في منطقة شعبية ببغداد تنتهي بمقتل شخص (فيديو)

وبحسب الفيديو، فقد حصل تبادل إطلاق نار بين عدد من الأشخاص وأمام أنظار المارة ويقال انه في شارع الدراجات بسوق مريدي ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهم.فيما ان المجموعة الأخرى لاذت بالفرار بعد ان سرقوا عجلة مدنية والسلاح، حسبما ظهر في المقطع المصور.وبحسب جردة قامت بها السومرية نيوز، فقد شهدت 4 محافظات عراقية، حوادث قتل صادمة خلال 6 أيام فقط تسببت بمقتل 12 شخصا، ومعظم هذه الحوادث في بغداد، الامر الذي اثار المخاوف من تراجع المستوى الأمني بشكل واضح منذ مطلع العام الحالي.