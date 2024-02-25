4 اشخاص يبتزون فتاة ويغتصبوها في بغداد.. إليك التفاصيل

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بابتزاز فتاة (حدث) إلكترونيا واستدراجها لإحدى الدور السكنية واغتصابها في بغداد"، مشيرة الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز المديرية حول تعرض فتاة (حدث) للاغتصاب من قبل أربعة أشخاص بعد أن تم ابتزازها إلكترونيا، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهم".وأضاف البيان، انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وهذه الحادثة تأتي بعد 3 أيام من اعلان قيادة شرطة محافظة بابل، القبض على مغتصبي طفل ذو الست سنوات في المحافظة.وعبر مئات الناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم لهذا الحادث، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.