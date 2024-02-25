الخلية تعلن تحرير مختطفين والإطاحة بخاطفيهم في صلاح الدين

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بجهدٍ استخباري نوعي ومتابعة استمرت لأكثر من شهر، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين بعد تحديد منطقة الهدف وتفتيشها حيث تم العثور على المخطوفين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي والأرجل داخل غرفة مهجورة عائدة لعصابات داعش الارهابي تم تفجيرها لاحقا".وأضافت، أنه "بعد استخلاص المعلومات من المخطوفين وبمقاطعة المعلومات لدى جهاز مكافحة الإرهاب تمكن الأبطال من إلقاء القبض على الخاطفين والبالغ عددهم (3) وهم ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".